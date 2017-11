De olho no verão no SPA Infinity Blue

Quem aí não quer iniciar a estação mais quente do ano com aquele bronzeado? Todas nós, não é mesmo? Pensando nisso, o SPA do Infinity Blue Resort preparou para o mês de novembro o pacote De Olho no Verão.

Se você ainda está com os quilinhos a mais, o SPA Detox é com certeza a melhor escolha. Por apenas R$ 1 mil, você tem a disposição 10 Detox Drenagem, com um suco Detox após cada sessão. Em outros meses, esse pacote custa R$ 1.650.

O projeto Da Cor do Pecado é pra você que quer começar o Verão com o pé direito e já desfilar pelas praias com um bronze uniforme e saudável. São duas horas de tratamento com gomage hidratante com sais, mel e aveia, banho de lua e hidratação corporal intensa. De R$540 por R$ 330 e com mais R$ 41 você ganha um Acqua Bronze.

Já para quem precisa de relaxamento, harmonia e equilíbrio, o Reiki é a melhor escolha. A sessão dura uma hora. De R$ 260 por R$ 120.

O Spa fica localizado no próprio Infinity Blue e é aberto ao público diariamente, inclusive aos domingos, das 8h às 21h, e o agendamento pode ser feito pelos telefones (47) 3261-0378 e (47) 3261-0393, ou ainda pelo e-mail: spa@infinityblue.com.br

Serviço:

SPA INFINITY BLUE

Aberto diariamente das 8h às 21h

Endereço: Av. Rui Barbosa (Estrada da Rainha), 1000 – Balneário Camboriú/SC

Telefone: (47) 3261-0378 e (47) 3261-0393

Site: spa@infinityblue.com.br