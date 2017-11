Faleceu o ex-hoteleiro Klaus Fischer

O ex-hoteleiro Klaus Fisher faleceu nesta manhã de sábado (11) em Balneário Camboriu. Dias atrás ele se submeteu a uma cirurgia de vesícula, mas devido à idade avançada teve complicações.

O velório acontecerá na Câmara de Vereadores à partir das 15h de hoje e o enterro será no cemitério da Barra, às 10h de domingo.

Ele deixou dois filhos (Cláudio e Renate), quatro netos e uma bisneta.

“Estou orgulhoso pelos anos que vivo em Balneário Camboriú onde me sinto em casa”. Foi assim que Klaus Fischer agradeceu a todos que participaram da sessão solene da Câmara de Vereadores, realizada em abril deste ano quando recebeu o título de Cidadão Honorário.

Naquele dia ele completou 88 anos e festejou o lançamento do livro ‘Quem sou eu – A saga da família Fischer’, escrito pelo jornalista Bola Teixeira.

Na ocasião todos os vereadores homenagearam o homem que construiu o primeiro hotel da Barra Sul, em 1957, quando não existia quase nada naquela região da praia.

Muitos deles tiveram ligação direta com a família Fischer, como o vereador Bola que foi garçom no restaurante do hotel e o vereador Pedro Francez que apanhou milhares de limões no sítio para seu pai levar de carroça até a praia para abastecer o hotel.

Klaus chegou em 1953 e quatro anos depois construiu o hotel Fischer que nos 50 anos seguintes tornou-se um dos mais importantes da praia.