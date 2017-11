Prefeito diz que corte de despesas “fechará” as contas e que reajustará IPTU neste ano

O prefeito Fabrício Oliveira disse ao Página 3 na noite desse domingo (12) que seu governo geriu e cortou despesas de maneira correta e que isso levou à possibilidade de “fechar” as contas desse ano.

Ele voltou a afirmar, como faz desde a campanha eleitoral, que reajustará o IPTU ainda neste ano inclusive porque a cidade vive uma situação de injustiça fiscal em que uns pagam muito e outros pouco.

O prefeito tem informações sobre o descalabro em que encontrou as contas públicas, mas não quis aprofundar para a reportagem esses números e talvez faça isso na manhã dessa segunda-feira, às 10h, no Sinduscon, onde terá encontro com representantes de entidades.

É fato público que o ex-prefeito Edson Piriquito foi um governante irresponsável, contratando entre 2015 e 2016 cerca de mais mil empregados para a prefeitura o que levou seu sucessor a uma situação de dificuldades para pagar as contas desse ano e principalmente dos próximos.