Pianista Luan Cavalleri apresenta concerto no Museu Histórico de Itajaí

O pianista Luan Cavalleri apresenta, na próxima sexta-feira (17), às 20h, concerto de piano solo no Museu Histórico de Itajaí. A apresentação é gratuita e faz parte do projeto Música no Museu.

O repertório contará com uma seleção de compositores clássicos, como Beethoven, Mozart, Schubert, Schumann, Heller e Kuhlau.



Luan Cavalleri começou os estudos de piano aos oito anos de idade. Natural de Bento Gonçalves (RS), o músico reside em Itajaí desde 2013, onde formou-se em Licenciatura em Música pela Univali e está cursando o último semestre do Conservatório de Música Popular de Itajaí.



Com mais de 15 anos de experiência na música popular, tocando piano e acordeon, foi em Santa Catarina que passou a dedicar-se a música erudita, aperfeiçoando sua técnica e repertório. Já se apresentou em diversas cidades do Estado, como Itajaí, Balneário Camboriú, Camboriú, Itapema, Blumenau, Florianópolis, Biguaçu, Timbó, Joinville, entre outras, além de municípios do Paraná e Rio Grande do Sul.



No concerto desta sexta-feira, no Salão Nobre do Museu, o músico apresenta um repertório de obras da música clássica, explorando sua técnica e interpretação. O evento ainda conta com a participação especial do violinista Marcos Pablo Dalmacio em uma sonatina para piano e violino de Schubert.



O concerto é uma realização da Fundação Genésio Miranda Lins, por meio do Edital “Música no Museu – Corais e Concertos". A entrada é gratuita.

Fonte: Maikeli Alves