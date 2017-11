Bia Mattar, de BC, vai receber medalha do Mérito Cultural Cruz e Sousa

A produtora cultural e diretora da Fundação Cultural de Balneário Camboriú (FCBC), Bia Mattar, está entre os oito homenageados pela Comenda do Mérito Cultural Cruz e Sousa. A cerimônia de entrega da medalha será realizada no dia 24 de novembro, no Cinema do Centro Integrado de Cultura (CIC), em Florianópolis, com início às 19h30.

A Comenda é um reconhecimento aos agentes culturais pela contribuição para o enriquecimento ou defesa da cultura e do patrimônio histórico e artístico de Santa Catarina.

O processo de escolha dos homenageados foi democrático, informatizado e este ano aconteceu entre os dias 15 de setembro e 30 de outubro.

Segundo o Conselho Estadual de Cultura, neste ano, foram registradas 220 participações, que resultaram em 78 nomes apreciados pelos conselheiros. Outro dado interessante foi a participação de 42 municípios de Santa Catarina e de outros estados.

“Me sinto muito agradecida pelo reconhecimento, principalmente porque veio de indicação da sociedade civil. E votado de 78 indicações, apenas 8 pelo Conselho Estadual de Cultura. A minha vida sempre foi dedicada aos coletivos e a profissão de professora. Danço desde os 4 anos de idade, hoje com 52 e 38 de profissão, sou tudo o que a dança me deu", comentou a homenageada local.

Bia Mattar é bailarina, professora e coreógrafa. Diretora de Interação Cultural da FCBC. Curadora artística e jurada convidada de diversos festivais e mostras de dança do país. Atuou como membro do Conselho Estadual de Cultura durante oito anos. Dirigiu o CIC – Centro Integrado de Cultura de 2004 a 2007. Membro do Conselho Nacional de Políticas Culturais do Ministério da Cultura.

Veja a lista dos homenageados: