Orquestra se apresenta no Teatro de BC neste feriado

A Orquestra Filarmônica Gloriart, de Balneário Camboriú, faz apresentação única nesta quarta-feira, dia 15 de novembro, às 20 horas, no Teatro Municipal Bruno Nitz.

O concerto marca a primeira apresentação do grupo na cidade, regido pelo Maestro Calebi Rolan. A orquestra que é mantida pela associação cultural do mesmo nome já se apresentou em cidades do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina.

O evento tem por objetivo levantar recursos para a manutenção dos instrumentos musicais da orquestra e promover cursos de musicalização à toda comunidade.

Segundo o maestro Calebi Rolan, além da busca de recursos, o objetivo do concerto é promover a divulgação da orquestra e, e consequentemente sua capacidade e versatilidade musical. “Vamos levar nossa mensagem não apenas em um ambiente diferente, mas também para pessoas que conhecem-nos apenas por ouvir falar. Será uma oportunidade imperdível”.

No repertório deste primeiro concerto constam músicas clássicas, eruditas e contemporâneas, em versões exclusivas. Serão executadas obras como The Old rugged cross, de Bernard Cohen; Also sprache Zarathrustra, de Richard Strauss; When I survey the wondrous Cross, de Isaac Watts; My way, na versão de Paul Anka, entre outras.

A orquestra Filarmônica Gloriart é composta atualmente por aproximadamente 70 músicos, entre violinos, violoncelos, flautas, clarinetes, saxofones alto, saxofones tenor e barítono, trompetes, trombones, bombardinos e bombardão, além de vocais, violão, piano, guitarra, baixo e bateria.

Os ingressos custam R$ 15. O Municipal fica na Avenida Central, esquina com a Rua 300, Centro de Balneário Camboriú.

Fonte: Osmar Pinheiro/Edição Página 3