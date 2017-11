Fabrício inicia corpo a corpo para aumentar o IPTU

O prefeito Fabrício Oliveira almoçou hoje com vereadores e nesta segunda-feira (12) se reunirá com entidades de classe e associações de bairros em busca de um reajuste para o IPTU.

A imprensa da cidade não foi convidada pelo prefeito. Ele teria acolhido conselho de seus assessores de manter a imprensa distante, como se isso fosse possível.

A primeira reunião amanhã será no Sinduscon, às 10h, com uma dezena de entidades.

Na parte da tarde Fabrício se reunirá com presidentes de associações de moradores, em seu gabinete.

A prefeitura está em sérias dificuldades financeiras, sendo possível que nem consiga fechar as contas deste ano.

Para o ano que vem, com reajuste salarial do funcionalismo e progressões previstas nos planos de cargos e salários, a perspectiva é sombria.

A reportagem apurou que o prefeito ainda não tem uma proposta fechada para apresentar às entidades amanhã. Provavelmente uma posição será tomada ainda neste domingo.

A primeira intenção seria aplicar um reajuste de 25% no IPTU, correspondentes à parcela incidentes sobre o territorial.

A parcela do predial, cujo estudo técnico da defasagem não ficou pronto, seria corrigida em 2018, para valer em 2019.

Se esse projeto for à frente o IPTU poderá subir 40% em apenas um ano o que parece descabido na atual situação econômica do país e pelos abusos cometidos pelas administrações com o dinheiro público.

A prefeitura hoje é o maior empregador do município, gasta mais de 50% da arrecadação em salários e se constitui também no maior cabide de empregos da cidade.

Os problemas da prefeitura não foram criados por Fabrício, eles os herdou e não soube encaminhar soluções, pelo contrário, ajudou a inchar a máquina pública.

Além disso, parte dos assessores do prefeito não consegue produzir propostas claras que tenham começo, meio e fim. Isso resulta em inatividade governamental que causa crescente irritação na sociedade.