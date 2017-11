Região ganhará, em Porto Belo, seu primeiro outlet

Está prevista para o dia 29 de novembro a inauguração do Porto Belo Outlet Premium, o primeiro empreendimento deste tipo em Santa Catarina e um dos poucos existentes no Brasil. Entre as marcas confirmadas estão: Guess, Polishop, Carmen Steffens, Levi’s, Timberland, Chilli Beans, Beagle, Altenburg, O’neill, Le Unique e mais.

Outlets nasceram como centros comerciais que vendiam pontas de estoque ou coleções antigas a preços de pechincha.

Com o desenvolvimento do setor os fabricantes, inclusive marcas famosas de roupas, passaram a produzir especificamente para venda nos outlets.

O investimento para o construtor e o custo para o lojista costumam ser mais baixos porque esses centros comerciais são construídos em grandes terrenos, às margens de rodovias, e os corredores e estacionamentos não são cobertos, apenas as lojas.

Isso possibilita oferecer preços com descontos agressivos, entre 30% e 40% mais baixos do que no comércio convencional.

O Porto Belo Outlet Premium está instalado na BR-101, na mão de quem sobe para Curitiba.

O empreendedor, Grupo Tacla, administra seis shoppings (inclusive o Itajaí Shopping), está construindo outros dois, além dos outlets de Porto Belo e Campo Largo.

O projeto de Porto Belo foi produzido por escritórios de arquitetura, paisagismo e iluminação dos Estados Unidos, país líder nesse tipo de comércio.

A escolha do local levou em conta a população fixa num raio de 200 Km e o movimento turístico intenso.

Nos últimos 15 anos houve pelo menos duas tentativas anteriores, mal sucedidas, de “puxar” o movimento de compras de Brusque, Gaspar, Ilhota e Blumenau para a BR-101, mas não nesse modelo de vender marcas famosas.

Dados do empreendimento

Localização: BR-101, km 159, Porto Belo.

Área Bruta Locável (ABL) na 1ª fase: 25 mil m2.

Construção: 40 mil m2 de área construída.

Número de lojas: 80 na primeira fase + 40 na segunda.

Outras operações: 12 fast-food e dois restaurantes.

Área do terreno: 200 mil metros quadrados

Vagas grátis: 1.600 automóveis.

Vagas grátis de ônibus: 47.

Expectativa de empregos: 1.000 entre diretos e indiretos.