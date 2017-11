Balneário nos JASC: 5 ouros, 4 pratas e 10 bronzes

A direção da Fundação Municipal de Esportes (FMEBC) considerou positivo o resultado que Balneário Camboriú alcançou na 57ª edição dos Jogos Abertos de Santa Catarina (JASC), que encerrou domingo, em Lages: quase uma centena de atletas competiram em 17 modalidades, conquistaram 19 medalhas e o 11º lugar na classificação geral.

O superintendente da Fundação Alessandro Kuehne lembrou que as medalhas aumentaram em relação aos dois anos anteriores, em 2014 foram 11 e em 2015 vieram 10 (em 2016 a competição foi cancelada).

O diretor técnico da Fundação e chefe da delegação Roberto Ferreira disse que os resultados foram até acima da expectativa, no quadro de medalhas houve uma melhora importante.

“Esperávamos sete medalhas de ouro, mas conquistamos cinco, foi um resultado muito importante. Acho que devemos dar maior atenção ao atletismo que vem surpreendendo com os Gamboas (o casal Diogo e Daiane), devemos investir mais nessa modalidade que é a bola da vez e também na ginástica artística, responsável por dois ouros, duas pratas e três bronzes”, disse o diretor.

Ele destacou que foram 11 dias bastante cansativos, de muito empenho, destacou a equipe de trabalho muito produtiva e os atletas que estavam lá, focados nos resultados. “Cada equipe que chegava no reuníamos para dizer que estamos lá para competir e devemos nos empenhar para conseguir os melhores resultados. Deu tudo certo, com muita disciplina e respeito. Estamos no caminho certo”, disse Roberto Ferreira.

As últimas medalhas de Balneário vieram na disputa do triathlon domingo. A equipe masculina formada por Francisco Matias Lecot, Luís Francisco de Paiva, Chicão, Yago Alves e Matheus Ghiggi conquistou bronze. O triathlon feminino também conquistou medalha de bronze, mas não somou pontos porque havia somente sete equipes participantes e a Fesporte exige que sejam oito equipes por modalidade.

Medalhas de ouro

Anny e o técnico Diogo Gamboa

1. Anny de Bassi - 100m Atletismo

2. João Paulo dos Santos Salto com vara - Atletismo

3. Everson da Costa - Solo - Ginástica Artística

4. Emerson da Costa - cavalo com alça - Ginástica Artística

5. Leize Bianchini e Josi Alves - Vôlei de Praia

A dupla Leize e Josi com o diretor Robertinho



Medalhas de prata

1. Carlos Lusian - Salto com vara - Atletismo

2. Everson da Costa - Individual geral - Ginástica Artística

3. Emerson da Costa/Everson da Costa/Rodrigo Deggan/ Robson Amaral/André Ignacio/Ruan Pinto - Ginástica Artística por equipe

4. Vinicius Ikeda - Xadrez

Medalhas de bronze

1. Anny de Bassi - 200m Atletismo

2. Marcos Berlanda - 200m Atletismo

3. Maruska Massun/Luana Hermes/Marcia Flor - Tenis - por equipe

4. Daiane de Oliveira - Taekwondo

5. Sabrina Avila - Taekwondo

6. Bruno Schütz/Daniel Lazzari - Vôlei de Praia

7. Everson da Costa - Cavalo com alça - Ginástica Artística

8. Everson da Costa - Argola - Ginástica Artística

9. Everson da Costa - Barra - Ginástica Artística

10.Francisco Matias Lecot/Luís Francisco de Paiva Chicão/Yago Alves/Matheus Ghiggi - Triathlon equipe

Itajaí é tricampeã dos JASC



Foto: Conradi Fesporte



Itajaí confirmou o favoritismo e chegou pela terceira vez consecutiva ao título de campeã geral dos Jogos Abertos, com 202 pontos. Blumenau, ficou vice, com 195 pontos. Em 2014, quando a competição aconteceu em Itajaí, os donos de casa venceram Blumenau por uma diferença de 160 pontos (369 a 209). Em 2015 o mesmo resultado, com diferença de 125 pontos a favor de Itajaí (301 a 176).

“Itajaí se tornou uma referência no esporte e estamos muito felizes com estes resultados”, comemorou o prefeito Volnei Morastoni.



Classificação geral 2017

1º Itajaí - 202 pontos

2º Blumenau - 195 pontos

3º Chapecó - 130 pontos

4º Joinville - 104 pontos

5º São José - 97 pontos

6º Florianópolis - 93 pontos

7º Lages - 61 pontos