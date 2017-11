Leonardo Macarrão de BC, volta ao MMA nacional

Leonardo Macarrão, de Balneário Camboriú fez uma das melhores lutas do Imortal FC 7, que ocorreu em São José dos Pinhais, no último sábado (11). Apenas uma das sete lutas do card principal foi para a decisão dos árbitros.

O atleta de Balneário, que retornou ao MMA nacional, comandou o combate frente ao seu adversário Rogério Santos e venceu a luta principal do Imortal FC 7 por TKO (Nocaute Técnico) no Round 3.

O atleta agradeceu a oportunidade de poder retornar ao MMA nacional competindo em um dos melhores eventos da América Latina, após dois anos competindo em eventos do EUA e Japão.