Associação BC estreia com vitória no Brasileiro

A equipe do ABC do Vôlei, de Balneário Camboriú, estreou no 1º Campeonato Brasileiro Interclubes Sub-20, feminino, com uma vitória sobre o Flamengo, por 3x0 (25/21, 25/21 e 25/23), nesta segunda-feira (13), em Salvador. No jogo de abertura o ADC Bradesco/SP ganhou do Fluminense por 3x2.

A equipe de Balneário, treinada por Farid Beraldo, é a atual campeã estadual da categoria e representante oficial de Santa Catarina, nesta competição organizada pela Confederação Brasileira de Vôlei, para fortalecer as equipes de base.

Balneário Camboriú está na chave B junto com Mackenzie Esporte Clube de Minas Gerais e o Clube de Regatas Flamengo do Rio. Nesta terça (14) a equipe local volta às quadras, desta vez para enfrentar o Mackenzie.

Estão competindo neste primeiro torneio sete clubes. Os primeiros colocados de cada grupo avançam na competição que termina sábado (18).