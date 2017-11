Circuito Brasileiro de Vôlei de Praia acontecendo na Meia Praia

A terceira etapa do Circuito Brasileiro Open de vôlei de praia iniciou nesta manhã de quarta-feira (15), na Meia Praia, com a etapa classificatória feminina.

Itapema é estreante na história do circuito nacional e está recebendo, até domingo, quando serão conhecidos os campeões nos dois naipes, a ‘nata’ do vôlei de praia brasileiro. A arena foi montada na altura da Rua 285 e o acesso é livre para todos os jogos.

As disputa de medalha, no sábado e domingo, serão exibidas ao vivo pelo SporTV, enquanto as demais partidas da quadra central também terão transmissão ao vivo pelo Facebook da Confederação Brasileira de Voleibol (CBV).

Santa Catarina tem tradição no vôlei de praia. Já recebeu 18 edições do Circuito Brasileiro e uma do Challenger. Florianópolis foi palco de 10 torneios, Balneário Camboriú recebeu quatro paradas, São José foi sede em três oportunidades, e Joinville recebeu uma etapa.

A atleta que mais venceu em terras catarinenses é a medalhista olímpica Juliana, bronze em Londres-2012 e que estará na disputa em Itapema.

Prata da casa

Três atletas catarinenses já estão garantidos na fase de grupos, buscando bons resultados ‘em casa’. Josi, Aline Lebioda e Thiago Barbosa contam com o apoio da torcida catarinense para irem longe no torneio.

Josi, que forma parceria com a capixaba Lili, é a única natural de Itapema e que estará literalmente ‘em casa’. Aline Lebioda é natural de Curitiba, mas começou a atuar no vôlei de praia catarinense e atualmente é uma das melhores da equipe de Brusque. Thiago Barbosa é de Itaboraí (RJ), mas também deu os primeiros passos no esporte no sul do país.

Outros 14 atletas que defendem o Estado buscam vaga pelo classificatório. Entre eles, Leize Bianchini, de Balneário Camboriú, que há semana conquistou medalha de ouro nos Jogos Abertos de Santa Catarina formando parceria com Josi Alves. Leize e Josi é a dupla que mais vezes conquistou ouro nos JASC. Ambas são atletas da Fundação Municipal de Esportes de Balneário Camboriú, mas neste circuito elas disputam com outras parcerias, Josi (representa Itapema) com Lili (Espírito Santo) e Leize (Balneário Camboriú) com Bruna (João Pessoa).

Além de Leize, Balneário estará disputando com Samile (sub 21), Bruno e Daniel e a dupla Tony e Gabriel está inscrita, porém estão aguardando se haverá vaga!

Etapas anteriores

Na etapa de estreia, disputada em setembro, em Campo Grande (MS), a medalha de ouro ficou com os atuais campeões mundiais Evandro e André Stein (RJ/ES) e para as campeãs do circuito mundial e atuais tricampeãs brasileiras, Larissa e Talita (PA/AL). Já em Natal (RN), no mês passado, ouro para Hevaldo/Arthur (CE/PR) e Ágatha/Duda (PR/SE).



O torneio

São 24 duplas em cada naipe, que são selecionadas da seguinte forma: os 16 times mais bem colocados no ranking nacional entram direto na fase principal, enquanto as outras oito duplas saem do classificatório, que ocorre na quarta (feminino) e quinta-feira (masculino), permitindo que times abaixo no ranking entrem no evento.

O classificatório conta com até 32 times que disputam partidas eliminatórias diretas, com os últimos oito ‘sobreviventes’ finais avançando para a fase de grupos.

As 24 duplas disputam a fase de grupos em seis grupos de quatro times. Os primeiros e segundos colocados de cada chave, além dos quatro melhores terceiros, vão para as oitavas de final. Desta etapa em diante o torneio segue em formato eliminatório direto até a decisão.

A final feminina será na noite de sábado (18.11), enquanto a disputa do ouro no torneio masculino fica para a manhã de domingo (19.11).

Classificados

No torneio masculino, as 16 duplas já garantidas pelo ranking são Álvaro Filho/Saymon (PB/MS), Vitor Felipe/Guto (PB/RJ), Evandro/André Stein (RJ/ES), Pedro Solberg/George (RJ/PB), Hevaldo/Arthur Lanci (CE/PR), Ricardo/Bruno Schmidt (BA/DF), Oscar/Thiago (RJ/SC), Moisés/Bruno (BA/AM), Ramon Gomes/Fernandão (RJ/ES), Léo Gomes/Ferramenta (RJ), Jô/Léo Vieira (PB/DF), Harley/Jeremy (DF/RJ), Anderson Melo/Pedro Marins (RJ), Márcio Gaudie/Averaldo (RJ/TO), Gilmário/Bernardo Lima (PB/CE) e Benjamin/Pedro Henrique (MS/PB).

As 16 duplas femininas classificadas pelo ranking são Ágatha/Duda (PR/SE), Carol Solberg/Maria Elisa (RJ), Elize Maia/Taiana (ES/CE), Ana Patrícia/Rebecca (MG/CE), Fernanda Berti/Bárbara Seixas (RJ), Josi/Lili (SC/ES), Val/Ângela (DF/RJ), Juliana/Carol Horta (CE), Victoria/Tainá (MS/SE), Andrezza/Andressa (AM/PB), Naiana/Rachel (CE/RJ), Vitoria/Juliana Simões (RJ/PR), Vivian/Semírames (PA/SP), Izabel/Renata (PA/RJ), Sandressa/Neide (AL) e Flávia/Bárbara Ferreira (RJ).

O Circuito Brasileiro Open 2017/2018 é composto por sete etapas. Após Itapema (SC), a competição segue em 2018 para Fortaleza (CE), de 24 a 28 de janeiro, João Pessoa (PB), de 21 a 25 de fevereiro, Maceió (AL), de 14 a 18 de março, e Aracaju (SE), de 4 a 8 de abril.

*O Banco do Brasil é o patrocinador oficial do voleibol brasileiro.