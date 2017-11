Balneário Camboriú reúne 36 países no 17º Congresso Latino-Americano de Ciências do Mar

(OSWALDO RIBEIRO JR.) - O coração da cidade de Balneário Camboriú terá a oportunidade de vivenciar uma semana de economia movimentada, uma espécie de preparativo para a temporada de verão que se avizinha. A região central do município será palco para o 17º Congresso Latino-Americano de Ciências do Mar – COLACMAR, que será realizado no Centro de Convenções do Hotel Sibara Flat, localizado na avenida Brasil, entre as ruas Central e Alvin Bauer.

O COLACMAR é um dos mais conceituados congressos de Ciências do Mar no mundo. Tanto que, nesta 17ª edição, sediará o Workshop Regional para o Atlântico Sul do Processo Regular, que reunirá especialistas de países “atlânticos” da América do Sul, Caribe e África.

O evento, coordenado pelo Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações – MCTIC, será hospedado pela primeira vez pelo Brasil e integra uma ação da ONU – Organização das Nações Unidas que, desde 2010, promove uma avaliação global e integrada dos oceanos.

Considerando os participantes desse workshop, somados aos já inscritos no congresso, o COLACMAR’2017 trará a Balneário Camboriú representantes de 36 países, além do Brasil. Um importante marco para o evento e para a cidade, que viverá dias de muita diversidade cultural e de forte movimento econômico.

Agendas em debate

O 17º Congresso Latino-Americano de Ciências do Mar reúne principalmente pesquisadores da América Latina e do Caribe, além de profissionais representantes de instituições, fundações, agências e empresas públicas e privadas. A expectativa é que mais de 1,2 mil pessoas participem do congresso neste ano.

O evento é uma realização bianual da Associação Latino-Americana de Investigadores em Ciências do Mar – ALICMAR e neste ano ocorre em parceria com a Associação Brasileira de Oceanografia – AOCEANO, a Universidade Federal de Santa Catarina – UFSC e a Universidade do Vale do Itajaí – UNIVALI, e apoio da Marinha do Brasil, através da Diretoria de Hidrografia e Navegação – DHN.

Na programação constam importantes temas, todos relacionados à pesquisa científica, ao desenvolvimento de tecnologias para ambientes costeiros, marinhos e oceânicos, e ao mercado de trabalho. As unidades de conservação marinha e costeira, o gerenciamento costeiro, a hidrografia portuária, a degradação de microplásticos nos oceanos, os riscos associados a falhas geológicas submarinas e as mudanças climáticas, são alguns dos assuntos em destaque.

Balneário Camboriú é tema em vários momentos do congresso, como as discussões sobre o ressurgimento de espécies exóticas, como os briozoários, na Praia Central da cidade. O engordamento da faixa de areia, que há anos vem sendo debatido como um projeto de extrema urgência, será destacado em discussões sobre engenharia e gerenciamento costeiro.

Outro tema bastante interessante envolve um novo panorama no setor de produção de óleo e gás brasileiro. Trata-se do descomissionamento de plataformas. Operadoras de Petróleo e Gás já vêm atuando nesta atividade no Golfo do México, na África e no Mar do Norte. No Brasil, há grupos de estudos envolvendo Agência Nacional de Petróleo – ANP, IBAMA, Marinha e Petrobras, tendo como base a Resolução ANP 27/2006 que trata da desativação de instalações de produção de petróleo. Existem no Brasil cerca de 150 plataformas offshore e cerca de 11% a 15% deverão estar em situação de estudos para descomissionamento no período 2017-2020. Portanto, tema extremamente atual.

Parceria com a Marinha do Brasil

A hidrografia brasileira terá destaque na programação do 17º Congresso Latino-Americano de Ciências do Mar com a realização do 1º Simpósio Brasileiro de Hidrografia Portuária: Aspectos Náuticos e Operacionais. Com apoio da Diretoria de Hidrografia e Navegação – DHN da Marinha do Brasil, o simpósio, inédito, é um evento paralelo composto de palestras e mesas redondas, e reúne os principais nomes da navegação, praticagem e estudos meteorológicos e hidroceanográficos no Brasil.

É mais um evento com a assinatura da Marinha do Brasil, uma das principais instituições parceiras em eventos sob a coordenação da Associação Brasileira de Oceanografia – AOCEANO. No COLACMAR’2017, através de organismos como a DHN, o Centro de Hidrografia da Marinha – CHM, e a Secretaria Interministerial para os Recursos do Mar – SECIRM.

Entre os temas que a Marinha do Brasil será protagonista durante o COLACMAR’2017, está a Amazônia Azul, que abrange uma área oceânica de 3,6 milhões de km², pelos quais circulam 95% do comércio exterior nacional e de onde são extraídos 91% do petróleo e 73% do gás natural produzidos no País

Desde 2015, a Marinha do Brasil celebra em 16 de novembro, o Dia Nacional da Amazônia Azul. A data comemorativa busca conscientizar a população brasileira sobre a importância dessa esta área, que é comparável à da superfície da floresta amazônica.

Dois navios para visitação pública

O Navio Oceanográfico “Antares”, que integra o Grupamento de Navios Hidroceanográficos da Diretoria de Hidrografia e Navegação (DHM), e o “Ciências do Mar I”, primeiro dos quatro laboratórios flutuantes construídos com recursos do Ministério da Educação, confirmaram presença durante a semana de realização do 17º COLACMAR.

Os navios estarão atracados no píer da Delegacia da Capitania dos Portos de Itajaí. O objetivo da exposição pública é tornar conhecido do público aspectos técnicos importantes de ambas embarcações.

O “Antares” tem como missão efetuar levantamentos hidroceanográficos na área marítima de interesse para o Brasil. Também contribui para a execução de projetos de pesquisas nas Águas Jurisdicionais Brasileiras, bem como de pesquisas resultantes de compromissos internacionais.

O navio está capacitado para realizar levantamentos de hidrografia e de oceanografia física, química, biológica e geológica, incluindo levantamentos sísmicos.

Já o “Ciências do Mar I” é um laboratório de ensino flutuante que propicia aos estudantes de graduação e pós-graduação em Ciências do Mar a realização de práticas embarcadas, contemplando o manuseio e a operação de equipamentos de uso rotineiro em atividades científicas como coleta, processamento e armazenamento de amostras biológicas e dados abióticos.

Lançamento de Livros

Quatro livros serão lançados durante o COLACMAR’2017. As publicações são inéditas e apresentam temas que estarão em debate na programação do congresso. Confira os títulos e garanta sua presença inscrevendo-se em www.colacmar2017.com

- Atlas Ambiental da Foz do Rio Itajaí-Açu

- Atlas Anatômico e Histológico do Caranguejo-Uçá (Ucides cordatus)

- Situação Atual e Tendências da Pesca Marinha no Brasil e o Papel dos Subsídios.

- A produção integrada na carcinicultura brasileira: princípios e práticas para se cultivar camarões marinhos de forma mais racional e eficiente, Volumes I e II

Inscrições abertas

As inscrições para o COLACMAR’2017 se manterão aberta durante todos os dias de sua realização. Outros temas em destaque durante o congresso são as tendências da aquicultura na América Latina, a interação entre homem e meio nas zonas costeiras, aspectos históricos e formação de recursos humanos nas ciências do mar, fontes energéticas alternativas, mudanças climáticas, entre outros, todos abordados em forma de trabalhos técnico-científicos, simpósios, palestras, conferências, mesas redondas e minicursos.

Acesse www.colacmar2017.com e confira a programação completa. Ou baixe o aplicativo COLACMAR2017 na APP Store e no Google Play.

Confira no quadro a lista dos países confirmados e prepare-se para exercitar o seu idioma:

Alemanha

Angola

Argentina

Bahamas

Bélgica

Benin

Brasil

Camarões

Canadá

Chile

Colômbia

Costa Rica

Cuba

Dinamarca

República Dominicana

El Salvador

Equador

Espanha

Estados Unidos

França

Gambia

Gana

Guiné

Holanda

Jamaica

Quênia

Mali

Mauritânia

México

Moçambique

Panamá

Peru

Porto Rico

Portugal

Togo

Uruguai

Venezuela