Novo incidente deve botar lenha na 2ª edição da Farofada no TJ

Perto de completar um ano da Farofada do TJ, um novo incidente ocorreu em frente ao bar TJ's, na Praia Brava. O organizador da Farofada no Facebook, Lucas Lima, registrou um boletim de ocorrência neste domingo (12), alegando ter o carro apedrejado quando passava em frente ao TJ´s.

O bar foi motivo de reportagens em 2016 após uma cliente relatar pelas redes sociais que o garçom se negou a atendê-la, porque ela estava com isopor. Depois disso o dono do estabelecimento, Tim Jones, deu uma série de respostas debochadas para os internautas, os chamando de farofeiros, e virou meme instantaneamente.

No novo incidente, Lucas contou que estava de carona com um amigo e que foi até a Praia Brava encontrar três amigas de Blumenau. Elas estacionaram o carro perto do bar e o chamaram até o local.

“Ao sair da Praia Brava meu carro foi apedrejado pelo pessoal que trabalha no Tim e inclusive o próprio Tim estava junto e acredito que ele foi uma das pessoas que tacou pedra no meu carro também, acredito que foi uma represália do que aconteceu ano passado na Farofada. Nunca mais tinha botado o pé ali, ontem foi o primeiro dia e já fui recebido assim”, relatou.

Lucas ressaltou que algo pior poderia ter acontecido. “Ficamos com medo de sair, justamente por causa das meninas”, lamentou.

Pelas redes sociais Lucas compartilhou o ocorrido nesta segunda-feira.

“Acredito eu, que o motivo tenha sido porque fui o organizador da farofada no TJ ano passado e daqui 12 dias fará 1 ano. Será coincidência? Foi a mesma farofada que serviu para mostrar para esse tipo de ser que a Praia é Pública e ambos merecem respeito. Eu fico triste com o ocorrido, porque em pleno século 21, ainda tem pessoas que queiram resolver seus problemas como na idade média, aonde o apedrejamento era uma forma de punição. Fiz Boletim de Ocorrência e espero que não aconteça novamente. Aos meus amigos, aconselho a procurar outro lugar para passar o dia na Praia, pois o próximo pode ser você!”, escreveu.

O que diz Tim Jones

Tim Jones disse que desconhece qualquer tipo de incidente envolvendo Lucas. Segundo ele, o jovem estaria "querendo se promover". Ele questionou ainda se há foto ou outra forma de comprovar a acusação. "Ele tem que provar isso, é grave hein", disse.

E continuou. "Não gosto do PT, por isso está tentando difamar meu estabelecimento e minha pessoa. Estou tranquilo, daqui ninguém fez nada contra ele e nem patrimônio nenhum dele", comentou, fazendo menção ao partido pelo qual Lucas se candidatou a vereador nas últimas eleições.

2ª edição

Coincidentemente uma nova edição da Farofada do TJ está marcada para o dia 25/11, a partir das 10h (o evento havia sido anunciado em janeiro de 2017). Veja mais detalhes aqui.