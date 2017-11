Neste final de semana a Guarda Municipal atendeu diversas ocorrências e realizou uma operação saturação em que duas pessoas foram encaminhadas à delegacia. Confira alguns dos destaques:

Briga de vizinhos

Na tarde deste domingo (12), por volta das 13h30, a Guarda Municipal de Balneário Camboriú foi acionada através do telefone 153 para atender uma briga de vizinhos na Rua Miguel Matte, no Bairro Pioneiros.

Os homens, um de 35 e outro de 42, moram no mesmo edifício.

Segundo o relato da ocorrência, ao chegar em casa com a esposa, J.C.R., de 35 anos, foi abordado por F.R.M., de 42 anos, ameaçando-o de morte e tentando agredi-lo. Porém o homem mais jovem conseguiu se defender e aplicar um golpe ‘’mata-leão’’.

Os pais do vizinho mais velho chegaram e J.C.R. deixou o local. Não satisfeito, o vizinho mais velho atacou pedras no carro de J.C.R. e no apartamento dele.

Com a chegada da Guarda Municipal, F.R.M. tentou resistir e desobedeceu as ordens dadas pelos agentes. Foi dada voz de prisão e ele foi encaminhado a Central Regional de Plantão Policial junto de todos os envolvidos.

Por apresentar lesões, F.R.M. foi encaminhado pela Guarda Municipal para o Hospital Ruth Cardoso.

O motivo da briga não foi divulgado, apenas que eles já tinham desentendimentos anteriores.

Madrugada de segunda

Na madrugada desta segunda-feira (13), por volta da 1h, a Guarda foi acionada através do telefone 153 para atender a uma tentativa de homicídio em uma casa na Rua 500.

Um homem de 21 anos denunciou outro de 27 por tentativa de homicídio. Na tentativa de acertar o mais jovem, o homem acabou ferindo uma mulher de 31 anos, com quem mantém um relacionamento amoroso.

Conforme o relato feito à GM, ela teria segurado a faca no momento do ataque e decidiu não representar contra o autor.

Todos foram encaminhados à Central de Plantão Policial.