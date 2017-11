DIC de Itajaí desvenda apropriação de carga avaliada em quase R$ 260mil

A Divisão de Investigação Criminal (DIC) desvendou mais um crime envolvendo furto de cargas. Dessa vez, um motorista foi indiciado por apropriação indébita de uma carga de 27 toneladas de bobinas de aço avaliadas em R$ 258.170.62.

No final de abril deste ano Clemerson Nunes foi agenciado através de um site de fretes para transportar uma carga de Itajaí a Bento Gonçalves, no Rio Grande do Sul. Ele faria o transporte em dois veículos registrados em seu nome.

No dia seguinte, o motorista registrou boletim de ocorrência na cidade de Bom Retiro alegando ter sido vitima de roubo no meio do caminho, na BR 282, próximo de Rancho Queimado.

Ele relatou que teria tido a frente cortada por uma caminhonete e que três indivíduos armados com pistolas e encapuzados o renderam e mandaram ficar no assoalho. Depois disso ele teria sido abandonado com o veículo próximo a Alfredo Wagner, já sem a carga.

As investigações apuraram que Clemerson não falou a verdade e que o caminhão teria tomado sentido contrário ao trajeto original do frete contratado e que todos os demais dados informados pelo motorista eram falsos.

A DIC ainda apreendeu um dos veículos utilizado para o transporte das bobinas porque estava adulterado.

O motorista se recusou a colaborar com as investigações quando oportunizada a possibilidade de apontar o local de armazenamento da carga subtraída. Mesmo com todas as diligências realizadas pela DIC, a carga não foi recuperada.

Clemerson foi indiciado por apropriação indébita, adulteração de sinal identificador de veículo automotor e falsa comunicação de crime. Ele está em liberdade, mas segue monitorado por tornozeleira eletrônica.

A DIC emitiu nota sobre atitudes que auxiliam a Polícia Civil e que podem ser adotadas pelas empresas quando ao roubo de cargas:

1 – Em regra, a atribuição para investigar os crimes é da Delegacia da comarca em que o crime ocorreu. No entanto, o boletim de ocorrência pode ser registrado em qualquer Delegacia. Assim, em caso de registro em cidade/estado diverso da ocorrência do delito, é fundamental o imediato contato com a unidade policial que deverá apurar os fatos para a pronta ciência e adoção das providências necessárias. A demora no trâmite de envio de registros policiais entre as delegacias poderá gerar prejuízos irremediáveis à investigação. Em SC, as DICs são as responsáveis para apurar, dentre outros, os delitos envolvendo cargas;

2 – Os registros policiais de furto/roubo devem conter em campo próprio – especificados como bens furtados/roubados – os veículos subtraídos para que gerem restrição de circulação e histórico em dossiê do Detran. Mesmo que imediatamente recuperados, os veículos deverão constar em campo específico do BO como furtados/roubados. Somente com essa providência será possível a inserção de histórico de furtos/roubos no Detran. O histórico de ocorrências no dossiê do veículo em muito auxilia as empresas de transportes e de seguro na contratação, bem como a Polícia Civil nas investigações. Atualmente, o aplicativo do SINESP e a consulta no site do Detran (através do RENAVAM) permitem, respectivamente, a consulta de restrição de circulação e de histórico de furtos/roubos.

A DIC de Itajaí reafirma a possibilidade de denúncias anônimas sobre crimes que envolvam o transporte de cargas em Itajaí serem realizadas através do telefone 47 33986276 ou 181, e-mail itajai.dic@gmail.com e também na Rua José Pereira Liberato, 1982, São João Itajaí.