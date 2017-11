Segurança faz reuniões hoje e quinta com a comunidade

A Secretaria de Segurança vai se reunir nesta terça-feira (14) com moradores do Nova Esperança e Jardim Denise. Já na quinta (16) será a vez da comunidade da Barra. Os encontros serão às 19h30.

O secretário Antônio Gabriel Castanheira estará presente, com o comando da Guarda Municipal e Agentes de Trânsito para falar sobre as ações que vêm sendo realizadas e para ouvir os moradores sobre reivindicações no setor.

Na terça o encontro acontece no Centro Educacional Municipal (CEM) Nova Esperança, localizado na Rua José Onorato Silva sºn. Na quinta será no CEM Dona Lili, na Rua Fermino Taveira Cruz nº 219.