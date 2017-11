Pedro Simon palestrará em Balneário Camboriú

Um dos políticos mais respeitados da sua geração, o ex-senador Pedro Simon palestrará na Câmara de Vereadores de Balneário Camboriú nesta terça-feira, 14 de novembro, às 19h30, em evento aberto ao público.

Simon deixou o senado em 2014, aos 84 anos de idade, após quatro mandatos marcados pela coerência contra os desmandos e a corrupção.

É um dos poucos políticos brasileiros que após ter sido vereador, deputado federal, governador e senador não enriqueceu.

Ele participou ativamente dos grandes momentos nacionais nos últimos 50 anos como o combate à ditadura militar; a campanha pela reeleição, o impedimento de Collor e os desmandos do seu próprio partido, o PMDB.

Às vésperas de completar 88 anos de idade e dono de um patrimônio político invejável vive sem luxos em Porto Alegre.

Uma das suas frases mais citadas continua atual: “Essa escalada de denúncias retrata um país de ladrões impunes”.

Simon vem à cidade a convite do vereador Omar Tomahli, numa iniciativa do Parlamento da Macro-Região da Foz do Rio Itajaí –ParlaAmfri.