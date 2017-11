Alunos de Moda da Univali farão bazar de roupas usadas entre os dias 21 e 23

Alunos da disciplina de Gestão de Eventos, do curso de Design de Moda, do Campus da Universidade do Vale do Itajaí (Univali), em Balneário Camboriú, realizam, entre os dias 21 e 23 de novembro, o Reveste, um desfile com feira de trocas de roupas.

A abertura, no dia 21, terá início às 20h30 com desfile, no Foyer do bloco 7, no Campus da Univali em Balneário Camboriú, que apresentará uma amostra do que será oferecido na feira, que terá início às 9h do dia 22, no deck próximo ao bloco 7.

O evento é aberto a comunidade e, para participar da feira, é preciso selecionar roupas, acessórios e calçados que não deseja mais. Eles precisam estar limpos e em bom estado. Feito, isso, eles devem ser entregues na sala 202 do bloco 7, nas quartas-feiras, das 19h às 22h, ou na sala 101 do bloco 8, de segunda a quinta-feira, no período vespertino, no Campus da Univali, em Balneário Camboriú, até o dia do evento.

Nos locais, as peças serão trocadas por fichas que poderão ser utilizadas para a aquisição de novos itens durante a feira. Cada tipo de produto possui um "valor" de fichas diferentes. Após o evento, todas as peças que sobrarem serão doadas.